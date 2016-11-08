Нападник збірної України В.Гаврик став гравцем ХК "Кременчук"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кращий бомбардир національної збірної України на переможному чемпіонаті світу 2016 в Дивізіоні IB — 25-річний нападник Владислав Гаврик, перейшов з “Донбасу” в ХК “Кременчук”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу з Кременчука.
У цьому сезоні форвард провів за донецьку команду 7 ігор, в яких набрав 3 (1 + 2) очки.
В складі нової команди В.Гаврик виступатиме під номером 19.
Варто відзначити, що вихованець харківського хокею більшу частину своєї професійної кар’єри провів у північноамериканських лігах: USHS, NCAA III, FHL. У сезоні 2015/16 В.Гаврик виступав у складах двох команд SPHL — четвертої за престижністю лізі Північної Америки. Там в складі “Луїзіана Айс Геторс” гравець провів 18 ігор, набравши 3 очки (1 + 2), з показником корисності “+2”, а перейшовши в “Коламбус Коттонмаус” зіграв 14 матчів, в яких закинув 3 шайби і віддав один гольовий пас.
Додамо, що виступаючи за океаном, В.Гаврик завжди ототожнював себе з гравцем збірної України, виходячи на лід з “синьо-жовтим” прапорцем на шоломі. Вперше светр збірної України U-18 форвард одягнув на чемпіонаті світу в сезоні 2007/08, потім були дві світові першості в складі молодіжної збірної, а за головну команду нападник дебютував в сезоні 2014/15.
Як повідомляв УНН, ХК"Донбас" розірвав контракт з нападаючим В.Гавриков за обопільною згодою сторін.