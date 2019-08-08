Нападающий Селезнев покинул испанский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинский форвард Евгений Селезнев завершил выступления в составе испанской “Малаги”. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
Нападающий и испанский клуб приняли решение разорвать соглашения, которое действовало до 2020 года, по обоюдному согласию.
Примечательно, что прошлый сезон футболист начинал в “Акхисарспори” (7 матчей в Турецкой Суперлиге и 3 гола). После январского перехода нападающий провел в испанском клубе 12 матчей, не забив ни одного гола.
Напомним, что “Малага” безуспешно выступила в плей-офф за право выхода в испанскую Примеру.