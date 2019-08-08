Нападник Селезньов покинув іспанський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Український форвард Євген Селезньов завершив виступи у складі іспанської “Малаги”. Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.
Нападник і іспанський клуб прийняли рішення розірвати угоди, яке діяло до 2020 року, за обопільною згодою.
Примітно, що минулий сезон футболіст починав в “Акхісарспорі” (7 матчів в Турецькій Суперлізі і 3 голи). Після січневого переходу нападник провів в іспанському клубі 12 матчів, не забивши жодного гола.
Нагадаємо, що “Малага” безуспішно виступила у плей-офф за право виходу в іспанську Прімеру.