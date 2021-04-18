Нападающий, устроивший стрельбу в Индианаполисе, легально купил оружие

Контекст
Инцидент произошел вечером 15 апреля на складе службы доставки, расположенном на юго-западе города недалеко от местного аэропорта в Индианаполисе. Причины инцидента пока неизвестны.
Число жертв подтверждает также и местный телеканал WRTV со ссылкой на представителя полиции Джини Кука.
Местные СМИ опубликовали некоторые свидетельства очевидцев стрельбы. Один из них сообщил, что видел одного человека, который лежит на полу в здании. Другой рассказал, что его племянница в момент стрельбы находилась на прилегающей парковке в своей машине, ее госпитализировали с пулевым ранением в руку.
По предварительным данным, преступник, открывший стрельбу в Индианаполисе, покончил с собой.