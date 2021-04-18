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Нападник, що влаштував стрілянину в Індіанаполісі, легально купив зброю

Київ • УНН

 • 13331 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Американець, який влаштував у четвер стрілянину на складі поштової компанії FedEx в Індіанаполісі (штат Індіана), законно купив зброю в минулому році. Про це повідомила в суботу ввечері в Twitter місцева поліція, передає УНН.

Деталі

За словами правоохоронців, підозрюваний у вбивстві восьми чоловік 19-річний Брендон Хоул вів стрілянину з двох штурмових гвинтівок. Вони були передані експертам Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Цитата

“Управління поліції Індіанаполіса встановило, що Брендон Хоул легально придбав ці гвинтівки в липні і вересні 2020 року”, — вказується в повідомленні.

Контекст

Інцидент стався ввечері 15 квітня на складі служби доставки, розташованому на південному заході міста неподалік від місцевого аеропорту в Індіанаполісі. Причини інциденту поки невідомі.

Кількість жертв підтверджує також і місцевий телеканал WRTV з посиланням на представника поліції Джині Кука.

Місцеві ЗМІ опублікували деякі свідчення очевидців стрілянини. Один з них повідомив, що бачив одну людину, що лежить на підлозі в будівлі. Інший розповів, що його племінниця в момент стрілянини перебувала на прилеглій парковці в своїй машині, її госпіталізували з кульовим пораненням в руку.

За попередніми даними, злочинець, який відкрив стрілянину в Індіанаполісі, наклав на себе руки.

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