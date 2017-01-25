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Нападающий Л.Подольски оформил пента-трик в матче Кубка Турции

Нападающий Л.Подольски оформил пента-трик в матче Кубка Турции

Киев • УНН

 • 8066 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Немецкий нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски в матче Кубка Турции забил 5 голов в ворота "Эрзинджанспора" (6:2), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Галатасарая".

Немец поразил ворота оппонентов на 4, 10, 50, 55, 64 минутах и ​​оформил пента-трик.

Примечательно, что Л.Подольски из пяти голов забил три, когда его коллектив играл в меньшинстве после удаления на 31 минуте Де Йонга.

Стоит отметить, что победа "Галатасарая" принесла клубу путевку в плей-офф соревнований.

Напомним, что Л.Подольски становился чемпионом мира (2014) в составе Германии, выигрывал в футболке "Баварии" чемпионат Германии, а также выступал за "Арсенал" и "Интер".

Как сообщал УНН, А.Караваев помог "Фенербахче" на Кубке Турции.

 

Украинские Национальные Новости

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