Нападающий Л.Подольски оформил пента-трик в матче Кубка Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Немецкий нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски в матче Кубка Турции забил 5 голов в ворота "Эрзинджанспора" (6:2), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Галатасарая".
Немец поразил ворота оппонентов на 4, 10, 50, 55, 64 минутах и оформил пента-трик.
Примечательно, что Л.Подольски из пяти голов забил три, когда его коллектив играл в меньшинстве после удаления на 31 минуте Де Йонга.
Стоит отметить, что победа "Галатасарая" принесла клубу путевку в плей-офф соревнований.
Напомним, что Л.Подольски становился чемпионом мира (2014) в составе Германии, выигрывал в футболке "Баварии" чемпионат Германии, а также выступал за "Арсенал" и "Интер".
Как сообщал УНН, А.Караваев помог "Фенербахче" на Кубке Турции.