Нападающий Л.Подольски оформил пента-трик в матче Кубка Турции

Немец поразил ворота оппонентов на 4, 10, 50, 55, 64 минутах и ​​оформил пента-трик.

Примечательно, что Л.Подольски из пяти голов забил три, когда его коллектив играл в меньшинстве после удаления на 31 минуте Де Йонга.

Стоит отметить, что победа "Галатасарая" принесла клубу путевку в плей-офф соревнований.

Напомним, что Л.Подольски становился чемпионом мира (2014) в составе Германии, выигрывал в футболке "Баварии" чемпионат Германии, а также выступал за "Арсенал" и "Интер".

Как сообщал УНН, А.Караваев помог "Фенербахче" на Кубке Турции.