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Нападник Л.Подольскі оформив пента-трик у матчі Кубка Туреччини

Нападник Л.Подольскі оформив пента-трик у матчі Кубка Туреччини

Київ • УНН

 • 8066 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Німецький нападник "Галатасарая" Лукас Подольскі в матчі Кубка Туреччини забив 5 голів у ворота "Ерзінджанспору" (6:2), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Галатасарая".

Німець вразив ворота опонентів на 4, 10, 50, 55, 64 хвилинах та оформив пента-трик.

Примітно, що Л.Подольскі із п'яти голів забив три, коли його колектив грав у меншості через вилучення на 31 хвилині Де Йонга.

Варто відзначити, що перемога "Галатасараю" принесла клубові путівку до плей-офф змагань.

Нагадаємо, що Л.Подольскі ставав чемпіоном світу (2014) у складі Німеччини, вигравав у футболці "Баварії" чемпіонат Німеччини, а також виступав за "Арсенал" та "Інтер".

Як повідомляв УНН, О.Караваєв допоміг "Фенербахче" на Кубку Туреччини.

 

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