Нападник Л.Подольскі оформив пента-трик у матчі Кубка Туреччини

Німець вразив ворота опонентів на 4, 10, 50, 55, 64 хвилинах та оформив пента-трик.

Примітно, що Л.Подольскі із п'яти голів забив три, коли його колектив грав у меншості через вилучення на 31 хвилині Де Йонга.

Варто відзначити, що перемога "Галатасараю" принесла клубові путівку до плей-офф змагань.

Нагадаємо, що Л.Подольскі ставав чемпіоном світу (2014) у складі Німеччини, вигравав у футболці "Баварії" чемпіонат Німеччини, а також виступав за "Арсенал" та "Інтер".

Як повідомляв УНН, О.Караваєв допоміг "Фенербахче" на Кубку Туреччини.