Палаточный городок Саакашвили: под Раду снесли мешки, шины и кирпичи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В палаточном городке под Верховной Радой укрепляют баррикады, снесли мешки, шины и кирпичи, передает корреспондент УНН.
На утренний брифинг экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, который он устроил возле палаточного городка под ВР, пришли около 100 человек.
Он прошел после попыток розыска политика в палаточном городке, во время которого пострадали 13 человек.
Напомним, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям УК.
В полиции ранее заявили, что утром во исполнение поручения ГПУ полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По версии правоохранителей, активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко призвал Саакашвили утром 6 декабря прийти в СБУ для вручения подозрения.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.