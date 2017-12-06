Наметове містечко Саакашвілі: під Раду знесли мішки, шини і цеглу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У наметовому містечку під Верховною Радою зміцнюють барикади, знесли мішки, шини і цеглу, передає кореспондент УНН.
На ранковий брифінг екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, який він влаштував біля наметового містечка під ВР, прийшли приблизно 100 осіб.
Він пройшов після спроб розшуку політика у наметовому містечку, під час якого постраждали 13 людей.
Нагадаємо, ГПУ оголосила Саакашвілі у розшук за трьома статтями ККУ.
У поліції раніше заявили, що вранці на виконання доручення ГПУ поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. За версією правоохоронців, активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко закликав Саакашвілі вранці 6 грудня прийти до СБУ для вручення підозри.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.