"Налог на посылки", повышение акцизов на газ и притеснения малого бизнеса имеют явные признаки лоббизма - экономист

Внедрение большого пакета налоговых изменений, предложенных правительством, явно нарушают принципы экономической справедливости - пишет в своем блоге известный экономический аналитик Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы, передает УНН.

«Важно, чтобы все «мобилизационные» действия власти были «справедливыми», и одновременно эффективными - минимально напрягали общество при максимуме результата. Как совершенно правильно отмечают в своих заявлениях крупнейшие бизнес-ассоциации, лучше всего обоим критериям отвечала бы детенизация. Но она требует очень глубоких изменений в контролирующих и правоохранительных органах. Ведь ни для кого не секрет, что все крупные схемы уклонения от налогов предусматривают открытое и наглое нарушение законов, поэтому требуют «крыш», - пишет Дубровский.

Эксперт указывает, что за предложенными правительством налоговыми новациями часто можно проследить интересы лоббистов. Например, повышение акциза на газ. Ведь акциз на топливо, как напоминает эксперт, по своему содержанию - это налог на вредные выбросы, а авто с ГБО выдает их вдвое меньше.

«На самом деле справедливо, чтобы газ обходился примерно вдвое дешевле, чем бензин. Впрочем, в выигрыше - производители бензина (такую норму долго лоббировал Коломойский) и неоднократно оштрафованный за ценовые сговоры неформальный картель крупных брендовых заправок, которым не выгодно работать на высококонкурентном рынке газа. А в проигрыше - миллионы не самых богатых автовладельцев и перевозчиков, которых теперь государство готовится «кинуть» в пользу картеля. Вот и вся справедливость», - указывает Дубровский.

Он напоминает, как годами зажимали гайки малому бизнесу: «Лоббисты крупного ритейла, которым он мешает создать полноценный картель, под лозунгом «все должны платить одинаково» уже навязали ему ненужные кассовые аппараты, а сейчас воодушевленные этим успехом пытаются вообще выпихнуть на общую систему налогообложения, которая предусматривает дорогой и еще более ненужный ему бухучет, с проверками (и соответствующими «договоренностями») в придачу», - пишет эксперт, и указывает, что бюджет так и не получил обещанного лоббистами фискального эффекта в размере 100 млрд грн.

За новой правительственной инициативой о «налоге на посылки» старший экономист CASE-Ukraine видит продолжение давления картелей против малого бизнеса и украинцев, которые ищут способы сэкономить, покупая более дешевые товары в зарубежных онлайн-магазинах и маркетплейсах с почтовой доставкой. Обложение таких посылок НДС, по убеждению Владимира Дубровского, не принесет пользы бюджету.

«Контроль за посылками и уплатой налога требует затрат. Одно дело, когда речь идет лишь о примерно 270 тыс. посылок за первые полгода 2024 года, чья стоимость превышает 150 Евро, а совсем другое - когда платить и принимать платежи придется за все 39.6 млн за те же полгода. Большой вопрос - стоит ли овчинка выделки, особенно с учетом того, что расходы на администрирование (не только государства, а всех сторон) являются чистыми общественными потерями», - указывает он и обращает внимание, что Минфин даже не предоставил расчетов, сколько „налог на посылки“ принесет бюджету.

Но полностью очевидно, что дополнительная налоговая нагрузка - в пользу крупного бизнеса торговцев и импортеров, цены которых в Украине завышены вдвое по сравнению с иностранными рынками.

«Обычные люди отнюдь не будут воспринимать как «справедливые» меры по затягиванию поясов на фоне того, что государство защищает сверхрыночные прибыли крупного бизнеса - а тем более в военное время», - написал Дубровский.