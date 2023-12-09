Накануне выборов в рф путин, вероятно, дал приказ захватить Авдеевку и Купянск - ISW
Киев • УНН
путин, вероятно, приказал российским войскам захватить Авдеевку и Купянск до выборов в марте 2024 года в рамках своей стратегии переизбрания, сообщает ISW.
Перед выборами президент россии владимир путин мог отдать приказ российским войскам взять Авдеевку и Купянск до "голосования", чтобы у диктатора появились аргументы в пользу его президентства. Об этом в новом обзоре пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.
кремль, возможно, поручил российским военным захватить Авдеевку и, возможно, Купянск, до выборов в марте 2024 года
Детали
ISW считает, что объявление российским диктатором о его кандидатуре в президенты на церемонии награждения российских военных, воюющих в Украине, свидетельствует о том, что война играет значительную роль в его предвыборной стратегии. Поэтому он не жалея личный состав пытается достичь успехов на фронте.
Однако рф обеспокоена возможным негативным влиянием общественных недовольств на фоне "мясных штурмов" на имидж путина, поэтому кремль усиливает цензуру и вероятно попытается убедить россиян, у которых уже начинают возникать протестные настроения, в том, что армия поддерживает власть. Эта демонстрация поддержки военными кандидатуры путина, возможно, является стратегией страхования, если российские военные не смогут захватить больше украинских земель.
Напомним
Родственники оккупантов, штурмующих Авдеевку, в письме к путину жалуются, что российское командование спешит захватить город до Нового года, и поэтому отправляет на штурм весь доступный личный состав.
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Накануне выборов в рф путин, вероятно, дал приказ захватить Авдеевку и Купянск - ISW
путин, вероятно, приказал российским войскам захватить Авдеевку и Купянск до выборов в марте 2024 года в рамках своей стратегии переизбрания, сообщает ISW.
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