Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  120940 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  121530 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  129484 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  116863 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155652 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223855 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  413409 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175458 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131736 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102600 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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19 апреля 2024, 15:15  •  413409 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  333215 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

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18 апреля 2024, 13:51  •  380764 просмотра

Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024

Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024.

Новости Бизнеса •   •  2107 просмотра
Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024

Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации

Мужчину из штата Кентукки, который 6 января 2021 года штурмовал Капитолий США с боевым флагом Конфедерации и распылил перцовый баллончик на двух полицейских, частично ослепив их на несколько часов, приговорили к 30 месяцам заключения.

Новости Мира •   •  4204 просмотра
Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации

Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 780,3 млрд грн наличных денег в обращении, что на 16 млрд грн или на 2,1% больше, чем в начале года, что объясняется сезонными факторами.

Экономика •   •  4772 просмотра
Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему

В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

В оккупированном Северодонецке резко возросло количество нотариусов из-за того, что оккупанты "национализировали" жилье и заставляют жителей получать документы российского образца или же им грозит выселение.

Война •   •  5604 просмотра
В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Российские войска обстреляли многочисленные гражданские районы в Черниговской области, Украина, зафиксировано 18 взрывов от минометных и воздушных атак 23 апреля 2024 года.

Война •   •  14915 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото упали до двухнедельного минимума на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и ожидания инвесторами экономических данных из США, которые могут повлиять на процентные ставки.

Экономика •   •  12503 просмотра
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Глава МАГАТЭ: Иран находится "в неделях" от создания атомной бомбы

По словам руководителя МАГАТЭ, Ирану осталось несколько недель до того, чтобы иметь достаточно обогащенного урана для создания атомной бомбы.

Новости Мира •   •  11055 просмотра
Глава МАГАТЭ: Иран находится "в неделях" от создания атомной бомбы

россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

В ночь на 23 апреля российские войска обстреляли управляемыми ракетами "УМПБ Д-30 СМ" Селидово Донецкой области, повредив по меньшей мере 11 частных домов, гараж и автомобиль.

Общество •   •  12780 просмотра
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

Парламент Великобритании одобрил противоречивый законопроект, разрешающий депортацию нелегальных мигрантов в Руанду, и первая группа, как ожидается, будет отправлена в Восточную Африку в июле.

Новости Мира •   •  11217 просмотра
Парламент Британии одобрил высылку мигрантов в Руанду

В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала

Служба безопасности Украины задержала в Харькове местного жителя, который пытался направить российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передав врагу координаты.

Война •   •  11455 просмотра
В Харькове работник ТРЦ искал локации "Кракена" для передачи врагу: СБУ его задержала