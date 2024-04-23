Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024.

10 апреля в гостинице "Интерконтиненталь" состоялся Business Wisdom Summit – крупнейшее бизнес-событие года, которое собирает ведущих руководителей отечественных и зарубежных компаний с целью обмена опытом, а также оперделения лучших бизнес-кейсов.

В этом году главной идеей события стали стратегии сохранения и развития бизнеса в условиях военного времени. Аудиторией саммита традиционно являются собственники и топ-менеджеры малого, среднего и крупного бизнесов, которых объединяют общие риски, вызовы и задачи по восстановлению и стабилизации бизнес-процессов в условиях тотальной неопределенности.

В ходе ивента участники обменивались опытом реагирования на текущие бизнес-вызовы и кейсы адаптации к современной ситуации в стране.

Более 35 наиболее эффективных руководителей, топ-менеджеров и лидеров своих направлений были удостоены наград в разных номинациях за признание достижений в развитии бизнеса.

Компания AB InBev Efes Ukraine получила награду в номинации "Лидеры отрасли" за вклад в развитие украинского рынка пива, неординарные решения и поддержку сотрудников компании.

На вопрос о самом непростом решении в условиях неопределенности СЕО компании Дмитрий Шпаков ответил так: "Самым сложным было решение о восстановлении пивоварен, они очень сильно пострадали и требовали значительных инвестиций. Но мы привыкли работать в условиях постоянных вызовов, и даже не используя мощности Харькова, где работа пивоварни пока приостановлена из соображений безопасности, у нас есть тенденции к восстановлению наших позиций за счет расширения производства на других пивоварнях, активного использования инноваций, мощного человеческого ресурса. Значит, решения были правильными".