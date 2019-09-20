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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55991 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110905 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102755 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109855 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119475 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148188 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148597 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси

Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11883 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Группа Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси по долгосрочному контракту с "Белэнерго". Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в Группу Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке", - указали в компании.

"Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.

Первые импортируемые объемы компания, как отмечается, уже реализовала на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставками газа и электроэнергии на всей территории Украины.

С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За два месяца Украина импортировала около 586 млн кВт/ч электроэнергии.

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