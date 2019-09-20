Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Группа Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси по долгосрочному контракту с "Белэнерго". Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
"ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в Группу Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке", - указали в компании.
"Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.
Первые импортируемые объемы компания, как отмечается, уже реализовала на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставками газа и электроэнергии на всей территории Украины.
С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За два месяца Украина импортировала около 586 млн кВт/ч электроэнергии.