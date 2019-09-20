Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Група Нафтогаз розпочала імпорт електроенергії з Білорусі за довгостроковим контрактом з "Беленерго". Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до Групи Нафтогаз, розпочала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку", - вказали у компанії.
"Група Нафтогаз використовує всі можливості, щоб запропонувати клієнтам енергетичні продукти на найкращих умовах. Зокрема, ми диверсифікуємо закупівлі електроенергії, розпочали її імпорт за довгостроковим контрактом з "Беленерго", – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов.
Перші імпортовані обсяги компанія, як зазначається, уже реалізувала на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" займається постачанням газу та електроенергії на всій території України.
З 1 липня в Україні почав функціонувати новий ринок електричної енергії. За два місяці Україна імпортувала близько 586 млн кВт/год електроенергії.