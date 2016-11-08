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"Нафтогаз" проведет повторные торги на приобретение лицензионного программного обеспечения на 14 млн грн

"Нафтогаз" проведет повторные торги на приобретение лицензионного программного обеспечения на 14 млн грн

Киев • УНН

 • 7572 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" объявил о повторных открытых торгах для компаний по закупке лицензий/сублицензий на право использования программного обеспечения производства Microsoft. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает УНН.

"НАК "Нафтогаз Украины" объявляет повторные открытые торги и приглашает компании принять участие в тендере на закупку лицензий/сублицензий на право использования программного обеспечения производства корпорации Microsoft", - говорится в сообщении.

В НАК добавили, что ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 14 млн грн без учета НДС.
При этом, в компании отметили, что услуги будут предоставляться в течение 12 месяцев с даты вступления в силу договора с победителем торгов.

В "Нафтогазе" добавили, что свои предложения для участия в отрытых торгах компании должны подать в 10:00 8 декабря 2016 г.

"Нафтогаз" намерен путем проведения открытых торгов определить подрядчика, который будет предоставлять качественные услуги на наиболее конкурентных условиях, добавили в компании.

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