"Нафтогаз" проведет повторные торги на приобретение лицензионного программного обеспечения на 14 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" объявил о повторных открытых торгах для компаний по закупке лицензий/сублицензий на право использования программного обеспечения производства Microsoft. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает УНН.
"НАК "Нафтогаз Украины" объявляет повторные открытые торги и приглашает компании принять участие в тендере на закупку лицензий/сублицензий на право использования программного обеспечения производства корпорации Microsoft", - говорится в сообщении.
В НАК добавили, что ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 14 млн грн без учета НДС.
При этом, в компании отметили, что услуги будут предоставляться в течение 12 месяцев с даты вступления в силу договора с победителем торгов.
В "Нафтогазе" добавили, что свои предложения для участия в отрытых торгах компании должны подать в 10:00 8 декабря 2016 г.
"Нафтогаз" намерен путем проведения открытых торгов определить подрядчика, который будет предоставлять качественные услуги на наиболее конкурентных условиях, добавили в компании.