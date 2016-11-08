"Нафтогаз" проведе повторні торги для закупівлі ліцензійного програмного забезпечення на 14 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" оголосив про повторні відкриті торги для компаній щодо закупівлі ліцензій/субліцензій на право використання програмного забезпечення виробництва корпорації Microsoft. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає УНН.
"НАК "Нафтогаз України" оголошує повторні відкриті торги та запрошує компанії взяти участь у тендері на закупівлю ліцензій/субліцензій на право використання програмного забезпечення виробництва корпорації Microsoft", - йдеться у повідомленні.
У НАК додали, що очікувана вартість закупівлі послуг складає 14 млн грн без врахування ПДВ.
При цьому, у компанії зазначили, що послуги надаватимуться протягом 12 місяців від дати набуття чинності договору з переможцем торгів.
У "Нафтогазі" додали, що свої пропозиції для участі у відритих торгах компанії повинні подати до 10 години 8 грудня 2016 року.
"Нафтогаз" має намір шляхом проведення відкритих торгів визначити підрядника, що надаватиме якісні послуги на найбільш конкурентних умовах, додали у компанії.