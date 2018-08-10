Нефть Brent торгуется выше 72 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром выросли в цене до 72,22 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,21%.
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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,88 доллара за баррель, прибавив 0,10%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.