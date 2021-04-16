Экс-начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции подозревают во взятке почти на 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля УНН. Детективы НАБУ совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством САП сообщили бывшему начальнику департамента взрывотехнической службы Нацполиции Украины о подозрении в получении 980 тыс. грн неправомерной выгоды и дальнейшей ее легализации. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение НАБУ.
Цитата
“15 апреля 2021 года детективы Национального бюро совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции под процессуальным руководством САП сообщили бывшему начальнику департамента взрывотехнической службы Нацполиции Украины о подозрении в получении 980 тыс. грн неправомерной выгоды и дальнейшей ее легализации”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, по данным следствия, бывший глава Департамента НПУ, обладая информацией о реальных потребностях подразделений в закупке взрывозащищенного оборудования, организовал вместе со знакомым ему частным предпринимателем осенью 2016 года закупку такого оборудования и специальных костюмов для нужд подразделения НПУ в Луганской области.
Подозреваемые искусственно создали видимость отсутствия конкуренции и провели закупку по переговорной процедуре. В результате НПУ оплатила оборудования 3 млн грн, из которых частный предприниматель перечислил 980 тыс. грн якобы за юридические услуги, которые в действительности не предоставлялись, компании, конечным бенефициаром которой, как выяснило следствие, был на тот момент действующий чиновник НПУ.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Отмечается, что расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с декабря 2018 года, после определения подследственности в производстве за детективами Национального бюро.
Напомним
В полиции рассказали о ходе расследования злоупотреблений при выдаче разрешений на оружие.