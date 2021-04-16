Ексначальника департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції підозрюють в хабарі майже на 1 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня УНН. Детективи НАБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва САП повідомили колишньому начальнику департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції України про підозру в одержанні 980 тис. грн неправомірної вигоди та подальшій її легалізації. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення НАБУ.

Цитата

“15 квітня 2021 року детективи Національного бюро спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва САП повідомили колишньому начальнику департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції України про підозру в одержанні 980 тис. грн неправомірної вигоди та подальшій її легалізації”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, за даними слідства, колишній очільник Департаменту НПУ, володіючи інформацією про реальні потреби підрозділів у закупівлі вибухозахисного обладнання, організував разом зі знайомим йому приватним підприємцем восени 2016 року закупівлю такого обладнання та спеціальних костюмів для потреб підрозділу НПУ в Луганській області.

Підозрювані штучно створили видимість відсутності конкуренції та провели закупівлю за переговорною процедурою. В результаті НПУ сплатила за обладнання 3 млн грн, із яких приватний підприємець перерахував 980 тис. грн нібито за юридичні послуги, які насправді не надавалися, компанії, кінцевим бенефіціаром якої, як з’ясувало слідство, був на той момент чинний посадовець НПУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Зазначається, що розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють з грудня 2018, після визначення підслідності у провадженні за детективами Національного бюро.

Нагадаємо

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