НАБУ завершило расследование уголовного производства по факту растраты средств ОПЗ - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства в отношении растраты средств Одесского припортового завода. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Что касается дела ОПЗ, то сейчас обвиняемые знакомятся с делом", - отметил А.Сытник.
Напомним, 14 июля НАБУ сообщил, что по подозрению в растрате средств Одесского припортового завода задержаны топ-чиновник Нафтогаза Сергей Перелома и 1-й заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.
Должностные лица задержаны в порядке, определенном в статье 208 УПК Украины как подозреваемых в организации коррупционной схемы с растраты средств в особо крупных размерах при закупке газа для нужд Одесского припортового завода в пользу частных интересов (ч.5 ст. 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ").