НАБУ завершило расследование уголовного производства по факту растраты средств ОПЗ - А.Сытник

"Что касается дела ОПЗ, то сейчас обвиняемые знакомятся с делом", - отметил А.Сытник.

Напомним, 14 июля НАБУ сообщил, что по подозрению в растрате средств Одесского припортового завода задержаны топ-чиновник Нафтогаза Сергей Перелома и 1-й заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Должностные лица задержаны в порядке, определенном в статье 208 УПК Украины как подозреваемых в организации коррупционной схемы с растраты средств в особо крупных размерах при закупке газа для нужд Одесского припортового завода в пользу частных интересов (ч.5 ст. 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ").