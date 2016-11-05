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15 марта, 19:03 • 114690 просмотра

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НАБУ завершило расследование уголовного производства по факту растраты средств ОПЗ - А.Сытник

НАБУ завершило расследование уголовного производства по факту растраты средств ОПЗ - А.Сытник

Киев • УНН

 • 13533 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства в отношении растраты средств Одесского припортового завода. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Что касается дела ОПЗ, то сейчас обвиняемые знакомятся с делом", - отметил А.Сытник.

Напомним, 14 июля НАБУ сообщил, что по подозрению в растрате средств Одесского припортового завода задержаны топ-чиновник Нафтогаза Сергей Перелома  и 1-й заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Должностные лица задержаны в порядке, определенном в статье 208 УПК Украины как подозреваемых в организации коррупционной схемы с растраты средств в особо крупных размерах при закупке газа для нужд Одесского припортового завода в пользу частных интересов (ч.5 ст. 191 УК Украины - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ").

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