НАБУ завершило розслідування кримінального провадження щодо розтрати коштів ОПЗ - А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінального провадження стосовно розтрати коштів Одеського припортового заводу. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Що стосується справи ОПЗ, то зараз обвинувачені знайомляться зі справою”, — зазначив А.Ситник.
Нагадаємо, 14 липня НАБУ повідомило, що за підозрою в розтраті коштів Одеського припортового заводу затримані топ-чиновник Нафтогазу Сергію Переломі та 1-му заступнику директора ОПЗ Микола Щуриков.
Посадовців затримано в порядку, визначеному у статті 208 КПК України як підозрюваних в організації корупційної схеми із розтрати коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі газу для потреб Одеського припортового заводу на користь приватних інтересів (ч.5 ст. 191 КК України — “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”).