НАБУ: два нардепа попросили проверить электронные декларации своих коллег
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На сегодня два народных депутата попросили проверить электронные декларации своих коллег, а еще один хочет, чтобы проверили сведения в его электронной декларации. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Два народных депутата, как это часто бывает, попросили проверить декларации их коллег. Еще один депутат попросил проверить его (е-декларацию - ред.)", - отметил А.Сытник.
Директор НАБУ ожидает, что количество заявлений по проверке сведений в электронной декларациях увеличится.
Напомним, завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документа.
Субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.