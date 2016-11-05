НАБУ: два нардепи попросили перевірити електронні декларації своїх колег
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На сьогодні два народних депутати попросили перевірити електронні декларації своїх колег, а ще один хоче, аби перевірили відомості в його е-декларації. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Два народних депутати, як це часто буває, попросили перевірити декларації їх колег. Ще один депутат попросив перевірити його (е-декларацію - ред.)", - зазначив А.Ситник.
Директор НАБУ очікує, що кількість заяв щодо перевірки відомостей у е-деклараціях збільшиться.
Нагадаємо, завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.