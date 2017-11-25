В Житомирской области внедорожник насмерть сбил пешехода

Авария произошла на автодороге “Киев-Чоп” в Житомирском районе. Известно, что около 19:00 24 ноября водитель автомобиля “Land Rover”, 38-летний житель Днепра, двигаясь в направлении г.Киева, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичном проспекте Победы произошло ДТП с пострадавшими

В результате ДТП 57-летний пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

“По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины”, — сообщают в полиции.

Напомним, 25 ноября нетрезвый полицейский вызвал смертельную аварию на Волыни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за столкновения грузовика и автобуса во Львовской области пострадали 12 человек