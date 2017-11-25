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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 68017 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 52809 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 61291 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 70071 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 114637 просмотра

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10 марта, 15:15 • 141572 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В Житомирской области внедорожник насмерть сбил пешехода

В Житомирской области внедорожник насмерть сбил пешехода

Киев  •  УНН

 • 12502 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Внедорожник насмерть сбил пешехода под Житомиром. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Житомирской области, передает УНН.

Авария произошла на автодороге “Киев-Чоп” в Житомирском районе. Известно, что около 19:00 24 ноября водитель автомобиля “Land Rover”, 38-летний житель Днепра, двигаясь в направлении г.Киева, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

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В результате ДТП 57-летний пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

“По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины”, — сообщают в полиции.

Напомним, 25 ноября нетрезвый полицейский вызвал смертельную аварию на Волыни.

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