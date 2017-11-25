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На Житомирщині позашляховик насмерть збив пішохода

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Позашляховик насмерть збив пішохода під Житомиром. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Житомирській області, передає УНН.

Аварія сталась на автодорозі “Київ-Чоп” у Житомирському районі. Відомо, що близько 19:00 24 листопада водій автомобіля “Land Rover”, 38-річний житель м. Дніпра, рухаючись у напрямку м. Києва, здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по пішоходному переходу.

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У результаті ДТП 57-річний пішохід отримав тілесні ушкодження та помер на місці пригоди.

“За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України”, — повідомляють у поліції.

Нагадаємо, 25 листопада нетверезий поліцейський спричинив смертельну аварію на Волині.

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