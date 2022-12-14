На ЗАЭС подключают мобильные котельные на дизельном топливе – МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На Запорожской АЭС продолжаются работы по подключению мобильных котельных на дизельном топливе, чтобы предотвратить замерзание критических систем зимой. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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"Группа МАГАТЭ на ЗАЭС сегодня сообщила, что на станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые должны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для персонала станции", – говорится в сообщении.
Детали
Сейчас Запорожская АЭС имеет 20 стационарных аварийных дизель-генераторов, которые находятся в режиме ожидания и готовы обеспечить электроэнергию, если она будет недоступна за пределами площадки.
Как сообщили, мобильные дизельные котлы мощностью 1-3 МВт установлены и работают на одном из энергоблоков, их развернули в качестве меры пресечения. В МАГАТЭ отметили, что еще несколько других генераторов должны испытать и подключить к другим реакторным блокам.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что есть договоренность о выводе тяжелого вооружения из Запорожской АЭС.