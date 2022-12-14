На ЗАЕС підключають мобільні котельні на дизельному паливі – МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Запорізькій АЕС тривають роботи з підключення мобільних котелень на дизельному паливі, щоб запобігти замерзанню критичних систем узимку. Про це інформує УНН із посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
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"Групу МАГАТЕ на ЗАЕС сьогодні повідомили, що на станції тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень на дизельному паливі, які мають запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період та забезпечити обігрів робочого середовища для персоналу станції", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Наразі Запорізька АЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які знаходяться в режимі очікування та готові забезпечити електроенергію, якщо вона буде недоступна за межами майданчика.
Як повідомили, мобільні дизельні котли потужністю 1-3 МВт встановлені та працюють на одному з енергоблоків, їх розгорнули як запобіжний захід. У МАГАТЕ зазначили, що ще кілька інших генераторів мають випробувати та під'єднати до інших реакторних блоків.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є домовленість про виведення важкого озброєння із Запорізької АЕС.