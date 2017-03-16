В Запорожской области выявили ряд наркопритонов

Так, 15 марта сотрудники полиции провели ряд санкционированных обысков в домах жителей Энергодара и в результате следственно-оперативных действий разоблачили два наркопритона. Причем, в одном из них прямо на месте изготовляли ацетилированный опий, который более известен под названием "ширка".

В процессе следственно-оперативных мероприятий, полицейские изъяли более 3 литров готового к употреблению опия, 200 граммов марихуаны, а также метамфетамин, метадон и принадлежности для употребления наркотиков.

В городе Бердянск правоохранители разоблачили наркопритон за день до этого - 14 марта. Следователи Нацполиции совместно с сотрудниками управления противодействия наркопреступности в ходе оперативно-розыскных действий провели санкционированный обыск по месту жительства 37-летнего местного жителя. В то время в гостях у мужчины находились двое товарищей, которые изготавливали и употребляли наркотики. Полицейские обнаружили и изъяли около 25 мл опия ацетилированного и 2,5 литра "экстракционного опия".

Информацию по этим нарушениям внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по ч.1 ст.317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15 марта в Запорожье по улице Иванова горела квартира, в которой изготавливали наркотики.