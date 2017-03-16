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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13324 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110718 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126095 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135006 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127655 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119427 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106724 просмотра

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В Запорожской области выявили ряд наркопритонов

В Запорожской области выявили ряд наркопритонов

Киев  •  УНН

 • 8741 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Вчера, 15 марта, сотрудники Нацполиции области разоблачили два наркопритона в городе Энергодар, а за день до этого - один в Бердянске. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Так, 15 марта сотрудники полиции провели ряд санкционированных обысков в домах жителей Энергодара и в результате следственно-оперативных действий разоблачили два наркопритона. Причем, в одном из них прямо на месте изготовляли ацетилированный опий, который более известен под названием "ширка".

В процессе следственно-оперативных мероприятий, полицейские изъяли более 3 литров готового к употреблению опия, 200 граммов марихуаны, а также метамфетамин, метадон и принадлежности для употребления наркотиков.

В городе Бердянск правоохранители разоблачили наркопритон за день до этого - 14 марта. Следователи Нацполиции совместно с сотрудниками управления противодействия наркопреступности в ходе оперативно-розыскных действий провели санкционированный обыск по месту жительства 37-летнего местного жителя. В то время в гостях у мужчины находились двое товарищей, которые изготавливали и употребляли наркотики. Полицейские обнаружили и изъяли около 25 мл опия ацетилированного и 2,5 литра "экстракционного опия".

Информацию по этим нарушениям внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по ч.1 ст.317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15 марта в Запорожье по улице Иванова горела квартира, в которой изготавливали наркотики.

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