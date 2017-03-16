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На Запоріжжі викрили низку наркопритонів

На Запоріжжі викрили низку наркопритонів

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Вчора, 15 березня, співробітники Нацполіції області викрили два наркопритони в місті Енергодар, а за день до цього — один в Бердянську. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.

Так, 15 березня співробітники поліції провели низку санкціонованих обшуків в помешканнях мешканців Енергодару та в результаті слідчо-оперативних дій викрили два наркопритони. Причому, у одному з них просто на місці виготовляли ацетильований опій, який більш відомий під назвою “ширка”.

У процесі слідчо-оперативних заходів, поліцейські вилучили більше 3 літрів готового до вживання опію, 200 грамів марихуани, а також метамфетамін, метадон та приладдя для вживання наркотиків.

У місті Бердянськ правоохоронці викрили наркопритон за день до цього — 14 березня. Слідчі Нацполіції спільно з співробітниками управління протидії наркозлочинністі в ході оперативно-розшукових дій провели санкціонований обшук за місцем проживання 37-річного місцевого жителя. В той час в гостях у чоловіка знаходилися двоє товаришів, які виготовляли та вживали наркотики. Поліцейські виявили та вилучили близько 25 мл опію ацетильованого і 2,5 літра “екстракційного опію”.

Інформацію за цими порушеннями внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.2 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 березня у Запоріжжі по вулиці Іванова горіла квартира, в якій виготовляли наркотики.

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