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На замену Typhoon: Великобритания берется за истребитель следующего поколения

Киев • УНН

 • 1142284 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Великобритания объединяет усилия с Италией и Японией для разработки истребителя следующего поколения, который будет использовать искусственный интеллект для ведения боевых действий в будущем, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Планируется, что самолет с предварительным названием Tempest, который заменит Typhoon, станет реактивным самолетом следующего поколения, который будет введен в эксплуатацию к 2035 году и будет дополнен такими возможностями, как полностью автономное управление, усовершенствованные датчики, передовое вооружение и инновационные системы данных.

Технологии управления жестами и отслеживания глаз смогут измерять рабочую нагрузку пилота, выявляя усталость и умственное напряжение. Встроенный искусственный интеллект позволит летательному аппарату оставаться в бою, даже если пилот потеряет сознание.

В кабине не будет циферблатов, а передовая технология невидимости сделает самолет почти невидимым для радаров.

Реализация предосмотрена в рамках партнерства между тремя странами под названием "Глобальная боевая авиационная программа" (GCAP).

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня запустил первую фазу сотрудничества во время визита на авиабазу Конингсби в Линкольншире, где ему должны были показать самолеты Typhoon, которые были рабочей лошадкой военно-воздушных сил страны в течение последних двух десятилетий.

The Prime Ministers of have announced a new coalition to deliver the next generation of combat air fighter jets.

Taking to the skies by 2035, this new system could include:

uncrewed aircraft

advanced sensors

cutting-edge weapons

innovative data systems

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 9, 2022

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