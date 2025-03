На замену Typhoon: Великобритания берется за истребитель следующего поколения

Детали

Планируется, что самолет с предварительным названием Tempest, который заменит Typhoon, станет реактивным самолетом следующего поколения, который будет введен в эксплуатацию к 2035 году и будет дополнен такими возможностями, как полностью автономное управление, усовершенствованные датчики, передовое вооружение и инновационные системы данных.

Технологии управления жестами и отслеживания глаз смогут измерять рабочую нагрузку пилота, выявляя усталость и умственное напряжение. Встроенный искусственный интеллект позволит летательному аппарату оставаться в бою, даже если пилот потеряет сознание.

В кабине не будет циферблатов, а передовая технология невидимости сделает самолет почти невидимым для радаров.

Реализация предосмотрена в рамках партнерства между тремя странами под названием "Глобальная боевая авиационная программа" (GCAP).

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня запустил первую фазу сотрудничества во время визита на авиабазу Конингсби в Линкольншире, где ему должны были показать самолеты Typhoon, которые были рабочей лошадкой военно-воздушных сил страны в течение последних двух десятилетий.

