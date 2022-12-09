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На заміну Typhoon: Велика Британія береться за винищувач наступного покоління

На заміну Typhoon: Велика Британія береться за винищувач наступного покоління

Київ • УНН

 • 1142290 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Велика Британія поєднує зусилля з Італією та Японією для розробки винищувача наступного покоління, який використовуватиме штучний інтелект для ведення бойових дій у майбутньому, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Планується, що літак із попередньою назвою Tempest, який замінить Typhoon, стане реактивним літаком наступного покоління, який буде введений в експлуатацію до 2035 року та буде доповнений такими можливостями, як повністю автономне керування, удосконалені датчики, передове озброєння та інноваційні системи даних.

Технології управління жестами та відстеження очей зможуть вимірювати робоче навантаження пілота, виявляючи втому та розумову напругу. Вбудований штучний інтелект дозволить літальному апарату залишатися в бою, навіть якщо пілот знепритомніє.

У кабіні не буде циферблатів, а передова технологія невидимості зробить літак майже невидимим для радарів.

Реалізацію передбачено в межах партнерства між трьома країнами під назвою "Глобальна бойова авіаційна програма" (GCAP).

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні запустив першу фазу співпраці під час візиту на авіабазу Конінгсбі в Лінкольнширі, де йому мали показати літаки Typhoon, які були робочою конячкою військово-повітряних сил країни протягом останніх двох десятиліть.

The Prime Ministers of have announced a new coalition to deliver the next generation of combat air fighter jets.

Taking to the skies by 2035, this new system could include:

uncrewed aircraft

advanced sensors

cutting-edge weapons

innovative data systems

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 9, 2022

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