На Закарпатье задержали преступную группировку, которая обворовывала терминалы I-Box

"Мужчины умышленно, с целью похищения денег, повреждали технику и скрывались с места преступления. Ночью воров удалось задержать в Хустском районе. Особы задержаны в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Так, около 3:40 ночи в полицию поступило сообщение о том, что в селе Велятино Хустского района неизвестный повредил платежный терминал, а также похитил оттуда деньги. Правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека.

Злоумышленников удалось задержать "на горячем". Особы воров установили. Речь идет о трех жителей города Мукачево возрасте от 24-х до 31 лет. Мужчины уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотиков. Автомобиль "ВАЗ-2110", на котором передвигались мужчины, поместили на арест-площадку.

В ходе проведения первоочередных следственных действий следователи и сотрудники УКР ГУНП в Закарпатской области установили, что данные лица обоснованно подозреваются в серии аналогичных преступлений, совершенных на территории нескольких районов. По состоянию на сейчас речь идет о 13 случаев. Орудовали преступники на в Иршавском, Виноградовском районах, в Мукачево и областном центре. Случай, имевший место в Ужгороде, в сети приобрел особый резонанс, ведь речь шла о краже из терминала на автобусной остановке по улице Таможенная.

Преступления удалось раскрыть. Действия злоумышленников квалифицированы по статье 194 и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества и кража с проникновением.

В делах продолжается дальнейшее документирования преступной группы и обыски. Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, в столице задержали группу мужчин, которые подозреваются в ограблении заведений.