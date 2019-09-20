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На Закарпатті затримали злочинне угрупування, яке обкрадало термінали "I-Box"

На Закарпатті затримали злочинне угрупування, яке обкрадало термінали "I-Box"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Троє жителів міста Мукачево підозрюються у вчиненні крадіжок та умисному пошкодженні платіжних терміналів I-Box. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.

"Чоловіки умисно, з метою викрадення грошей, пошкоджували техніку та зникали з місця злочину. Уночі крадіїв вдалося затримати на Хустщині. Осіб затримано до ізолятора тимчасового тримання", - сказано у повідомленні.

Так, близько 3:40 ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Велятино Хустського району невідома особа пошкодила платіжний термінал, а також викрала звідти гроші. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні троє осіб.

Зловмисників вдалося затримати "на гарячому". Особи крадіїв встановили. Мова йде про трьох мешканців міста Мукачево віком від 24-х до 31-го років. Чоловіки вже не вперше потрапляють у поле зору правоохоронців. Раніше вони фігурували у справах щодо незаконного обігу наркотичних препаратів. Автомобіль "ВАЗ-2110", на якому пересувалися чоловіки, помістили на арешт-майданчик.

У ході проведення першочергових слідчих дій слідчі та співробітники УКР ГУНП в Закарпатській області встановили, що дані особи обгрунтовано підозрюються у серії аналогічних злочинів, скоєних на території кількох районів. Станом на тепер йдеться про 13 випадків. Орудували злочинці на Іршавщині, Виноградівщині, у Мукачеві та обласному центрі. Випадок, що мав місце в Ужгороді, у мережі набув особливого резонансу, адже йшлося про крадіжку з терміналу на автобусній зупинці по вулиці Митна.

Злочини вдалося розкрити. Дії зловмисників кваліфіковано за статтею 194 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна та крадіжка з проникненням.

У справах триває подальше документування злочинної групи та обшуки. Фігурантів затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, у столиці затримали групу чоловіків, які підозрюються в пограбуванні закладів.

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