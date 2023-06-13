На Закарпатье разоблачили самое масштабное производство контрафактной бытовой химии: изъято около 240 т продукции

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 1002 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 43062 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 97298 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 97625 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 234492 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 124715 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 115708 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 349127 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82581 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134836 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 274269 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 153390 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 109317 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 89904 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 55015 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 234540 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 275035 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 349166 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 333326 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 381872 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 55501 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 90393 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 109813 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 153872 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 75417 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

На Закарпатье разоблачили самое масштабное производство контрафактной бытовой химии: изъято около 240 т продукции

Киев • УНН

 • 1625046 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Закарпатской области разоблачили одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии известных мировых брендов. Как сообщили в БЭБ, в результате ряда обысков обнаружено и изъято около 240 тонн готовой продукции, передает УНН.

На Закарпатье разоблачили самое масштабное производство контрафактной бытовой химии: изъято около 240 т продукции

Детали

Как сообщили в БЭБ, следствие установило группу лиц, которая организовала полный цикл производства шампуней, стиральных порошков, моющих средств и тому подобное. Каждому из членов преступной группировки была отведена определенная роль в процессе изготовления, хранения и продажи контрафакта. Готовую продукцию продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках на рынках по всей территории Украины.

По результатам 15 обысков складских помещений на территории Закарпатской области обнаружено и изъято:

3 автоматизированные линии для розлива, маркировки и фасовки продукции;
около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов производителей бытовой химии и сырья;
около 200 тыс. упаковочных коробок и бутылок с нанесенным наименованием известных производителей бытовой химии.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 80 млн грн.

Добавим

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц к незаконной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления предусмотренных ч. 3 ст. 229 УК Украины (Незаконное использование знаков для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины, при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины и процессуального руководства прокуроров Офиса генерального прокурора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66