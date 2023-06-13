На Закарпатье разоблачили самое масштабное производство контрафактной бытовой химии: изъято около 240 т продукции

Детали

Как сообщили в БЭБ, следствие установило группу лиц, которая организовала полный цикл производства шампуней, стиральных порошков, моющих средств и тому подобное. Каждому из членов преступной группировки была отведена определенная роль в процессе изготовления, хранения и продажи контрафакта. Готовую продукцию продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках на рынках по всей территории Украины.

По результатам 15 обысков складских помещений на территории Закарпатской области обнаружено и изъято:

3 автоматизированные линии для розлива, маркировки и фасовки продукции;

около 240 тонн готовой продукции с нанесенным наименованием известных мировых брендов производителей бытовой химии и сырья;

около 200 тыс. упаковочных коробок и бутылок с нанесенным наименованием известных производителей бытовой химии.

Ориентировочная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 80 млн грн.

Добавим

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг причастных лиц к незаконной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления предусмотренных ч. 3 ст. 229 УК Украины (Незаконное использование знаков для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины, при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины и процессуального руководства прокуроров Офиса генерального прокурора.