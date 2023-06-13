На Закарпатті викрили наймасштабніше виробництво контрафактної побутової хімії: вилучено близько 240 т продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Закарпатській області викрили одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Як повідомили у БЕБ, у результаті низки обшуків виявлено та вилучено близько 240 тонн готової продукції, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у БЕБ, слідство встановило групу осіб, яка організувала повний цикл виробництва шампунів, пральних порошків, миючих засобів тощо. Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Готову продукцію продавали гуртом та вроздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торговельних точках на ринках по всій території України.
За результатами 15 обшуків складських приміщень на території Закарпатської області виявлено та вилучено:
3 автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;
близько 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;
близько 200 тис. пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.
Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн.
Додамо
Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України, за оперативного супроводження співробітників Служби Безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.