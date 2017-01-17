На Закарпатье пограничники задержали двух нелегалов из Монголии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Вчера, 16 января на Закарпатье пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Монголии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, неизвестных, которые пытались преодолеть заградительный забор, пограничный наряд обнаружил с помощью тепловизора. Задержанными оказались двое мужчин, которые сообщили, что они являются гражданами Монголии.
Для составления административно-процессуальных документов и выяснения всех подробностей незаконного путешествия иностранцы были доставлены в отдел пограничной службы "Косино". Дальнейшую судьбу правонарушителей и оценку их действиям будет определять суд.