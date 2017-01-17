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На Закарпатті прикордонники затримали двох нелегалів з Монголії

На Закарпатті прикордонники затримали двох нелегалів з Монголії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Учора, 16 січня на Закарпатті прикордонники затримали двох нелегальних мігрантів із Монголії. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, невідомих осіб, які намагались подолати загороджувальний паркан, прикордонний наряд виявив за допомогою тепловізора. Затриманими виявились двоє чоловіків, які повідомили, що вони є громадянами Монголії.

Для складання адміністративно-процесуальних документів та з’ясування усіх подробиць незаконної подорожі іноземців було доставлено у відділ прикордонної служби “Косине”. Подальшу долю правопорушників та оцінку їх діям визначатиме суд.

Українські Національні Новини

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