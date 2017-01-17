В Винницкой области выдано более 700 приказов на получение земельных участков участникам АТО
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 17 января. УНН. За неделю главными управлениями Госгеокадастра в областях принято 748 приказов о выделении земельных участков участникам АТО и семьям погибших воинов, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Больше приказов о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности принято главными управлениями Госгеокадастра в Хмельницкой - 158, Винницкой - 147, Днепропетровской - 86 и Полтавской - 65 областях.