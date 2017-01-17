На Вінниччині видано понад 700 наказів на отримання земельних ділянок учасникам АТО
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 17 січня. УНН. За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 748 наказів про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу відомства.
Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Хмельницькій — 158, Вінницькій — 147, Дніпропетровській — 86 та Полтавській — 65 областях.