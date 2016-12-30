На украинском шельфе Черного моря на территории 7 тыс кв. км находится как минимум 40 млрд кубометров газа - "Госгеонедра"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На территории 7000 квадратных километров на украинском шельфе Черного моря находится как минимум 40 млрд кубометров газа. Об этом в эфире "5 канала" заявил в. и. о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин, передает УНН.
"Согласно той информации, которая у нас есть на территории 7000 квадратных километров на шельфе Черного моря находится как минимум 40 млрд кубометров газа. И это как минимум. Поэтому, мы говорим о том, что мы должны пользоваться. Но для того, чтобы этим пользоваться должна быть геологоразведка", - сообщил М.Бояркин.