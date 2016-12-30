На українському шельфі Чорного моря на території 7 тис кв. км знаходиться як мінімум 40 млрд кубометрів газу – «Держгеонадра»
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На території 7 тисяч квадратних кілометрів на українському шельфі Чорного моря знаходиться як мінімум 40 мільярдів кубометрів газу. Про це в ефірі “5 каналу” заявив т. в. о. голови Державної служби геології та надр України Микола Бояркін, передає УНН.
“Відповідно то тої інформації, яка в нас є на території 7 тисяч квадратних кілометрів на шельфі Чорного моря знаходиться як мінімум 40 мільярдів кубометрів газу. І це як мінімум. Тому, ми говоримо про те, чи ми повинні користуватись. Але для того, щоб цим користуватися повинна бути геологорозвідка”, — повідомив М.Бояркін.