На українському шельфі Чорного моря на території 7 тис кв. км знаходиться як мінімум 40 млрд кубометрів газу – «Держгеонадра»

“Відповідно то тої інформації, яка в нас є на території 7 тисяч квадратних кілометрів на шельфі Чорного моря знаходиться як мінімум 40 мільярдів кубометрів газу. І це як мінімум. Тому, ми говоримо про те, чи ми повинні користуватись. Але для того, щоб цим користуватися повинна бути геологорозвідка”, — повідомив М.Бояркін.