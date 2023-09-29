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На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 20 единиц военной техники и более 10 складов с боеприпасами рф - Штупун

Киев • УНН

 • 143083 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Силы обороны на Таврическом направлении за прошедшие сутки ликвидировали, в частности, 20 единиц вражеской техники и 13 складов с боеприпасами, Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, пишет УНН.

Детали

На Таврическом направлении оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, однако несут потери. За минувшие сутки общие потери врага составили 131 человек.

В дополнение ВСУ уничтожили 20 единиц военной техники противника, в частности: 3 танка, 3 боевых бронированных машины, 4 артиллерийские системы, 8 автомобилей, и 2 склада боеприпасов врага. В целом за последние 3 дня было уничтожено 13 складов с вражескими боеприпасами различного уровня, сообщил Александр Штупун.

Также он добавил, что ВСУ успешно выбивают артиллерию врага, но с авиацией трудно, потому что оккупанты бьют издалека, из-за пределов досягаемости украинской ПВО.

Цитата

«На нашем направлении враг не оставляет попыток взять Марьинку. Шесть атак противника за минувшие сутки мы отбили, враг понес потери и отошел. Также пытается восстановить утраченное положение южнее Авдеевки в районе Невольского Донецкой области. Также возле Новомихайловки. На Запорожском направлении в районе с. Красного пытался также восстановить утраченное положение, но успеха не имел», - отметил Александр Штупун.

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