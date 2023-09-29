На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 20 одиниць військової техніки та понад 10 складів з боєприпасами рф - Штупун
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сили оборони на Таврійському напрямку минулої доби ліквідували, зокрема, 20 одиниць ворожої техніки і 13 складів з боєприпасами, Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, пише УНН.
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На Таврійському напрямку окупанти намагаються повернути втрачені позиції, однак зазнають втрат. За минулу добу загальні втрати ворога склали 131 особу.
На додачу ЗСУ знищили 20 одиниць військової техніки противника, зокрема: 3 танки, 3 бойових броньованих машини, 4 артилерійські системи, 8 автомобілів, та 2 склади боєприпасів ворога. В цілому за останні 3 дні було знищено 13 складів з ворожими боєприпасами різного рівня, повідомив Олександр Штупун.
Також він додав, що ЗСУ успішно вибивають артилерію ворога, але з авіацією важко, бо окупанти б’ють здалеку, із-за меж досяжності української ППО.
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«На нашому напрямку ворог не полишає спроб взяти Мар’їнку. Шість атак противника за минулу добу ми відбили, ворог зазнав втрат і відійшов. Також намагається відновити втрачене положення південніше Авдіївки в районі Невільського Донецької області. Також біля Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку в районі с. Червоного намагався також відновити втрачене положення, але успіху не мав», - зазначив Олександр Штупун.
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