В Сумской области на взятке погорел пограничник-оперативник
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Военная прокуратура Сумского гарнизона задержала на взятке пограничника-оперативника. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
“Оперуполномоченный получил 500 долларов США взятки от фигуранта уголовного дела за избежание наказания. При получении неправомерной выгоды старший лейтенант Госпогранслужбы был задержан военной прокуратурой Сумского гарнизона совместно с УСБУ в Сумской области и Теруправлением ГБР, расположенным в Полтаве”, — говорится в сообщении.
Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил “вознаграждение” от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности.
Разоблачен факт взяточничества в рамках контроля за совершением преступления 7 августа 2019 года. Пограничника задержали “на горячем” на остановке общественного транспорта в Сумах.
Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются другие, причастные к указанному преступлению лица. Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Напомним, на Черниговщине пограничника осудили за содействие контрабанде сигарет.