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На Сумщині на хабарі погорів прикордонник-оперативник

На Сумщині на хабарі погорів прикордонник-оперативник

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Військова прокуратура Сумського гарнізону затримала на хабарі прикордонника-оперативника. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.

“Оперуповноважений отримав 500 доларів США хабара від фігуранта кримінальної справи за уникнення покарання. Під час одержання неправомірної вигоди старший лейтенант Держприкордонслужби був затриманий військовою прокуратурою Сумського гарнізону спільно з УСБУ в Сумській області та Теруправлінням ДБР, розташованим у Полтаві”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що співробітник міжрайонного оперативно-розшукового відділу Держприкордонслужби, який здійснює оперативний супровід у кримінальному провадженні за фактом збуту наркотичних речовин, одержав “винагороду” від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Викрито факт хабарництва в рамках контролю за вчиненням злочину 7 серпня 2019 року. Прикордонника затримано “на гарячому” на зупинці громадського транспорту у Сумах.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються інші, причетні до вказаного злочину особи. Правопорушнику готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Чернігівщині прикордонника засудили за сприяння контрабанді сигарет.

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