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На Чернігівщині прикордонника засудили за сприяння контрабанді сигарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Керівника структурного підрозділу прикордонної служби у Чернігівській області засуджено за вчинення корупційного злочину. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

"Керівника структурного підрозділу прикордонної служби "Добрянка" визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища)", - йдеться в повідомленні.

В суді першої інстанції прокурором доведено, що посадовець отримав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 6750 гривень за сприяння у безперешкодному переміщенні через державний кордон тютюнових виробів. Обвинувачений вимагав 750 грн за один ящик цигарок.

Після незаконного ввезення на територію України тютюнових виробів білоруського походження у кількості 450 блоків, прикордонник був затриманий працівниками СБУ при безпосередній передачі суми хабаря.

"Наразі Деснянським районним судом м. Чернігова постановлено обвинувальний вирок, яким зловмиснику призначено покарання в межах санкції статті у вигляді штрафу у розмірі 24 650 грн. Зокрема, обвинуваченого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки", - зазначили в прокуратурі.

Вирок законної сили не набрав, упродовж 30 днів на нього може бути подана апеляція.

Нагадаємо, на Закарпатті вилучено найбільшу партію контрабандних сигарет в історії України.

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