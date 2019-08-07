В Черниговской области пограничника осудили за содействие контрабанде сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Руководитель структурного подразделения пограничной службы в Черниговской области осужден за совершение коррупционного преступления. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Руководитель структурного подразделения пограничной службы "Добрянка" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действия с использованием предоставленного ему служебного положения)", - говорится в сообщении.
В суде первой инстанции прокурором доказано, что чиновник получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 6750 гривен за содействие в беспрепятственном перемещении через государственную границу табачных изделий. Обвиняемый требовал 750 грн за один ящик сигарет.
После незаконного ввоза на территорию Украины табачных изделий белорусского происхождения в количестве 450 блоков, пограничник был задержан сотрудниками СБУ при непосредственной передаче суммы взятки.
"Деснянским районным судом Чернигова постановлен обвинительный приговор, согласно которому злоумышленнику назначено наказание в пределах санкции статьи в виде штрафа в размере 24 650 грн. В частности, обвиняемый лишен права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях сроком на три года", - отметили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил, в течение 30 дней на него может быть подана апелляция.
Напомним, на Закарпатье изъято крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины.