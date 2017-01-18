В Сумской области мужчина проведет 9 лет в тюрьме за убийство

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 9 сентября 2016 г. обвиняемый у себя дома выпивал вместе со своим знакомым. Впоследствии гражданская жена пожаловалась на то, что в его отсутствие к ней "цеплялся" товарищ. Это возмутило обвиняемого, он сначала ударил товарища по голове кирпичом, а затем нанес ему еще несколько ударов алюминиевой палкой. Когда тот потерял сознание - вытащил из дома, поместил в свой автомобиль, вывез за город и выбросил. Услышав, что товарищ жив, злоумышленник ударил его еще несколько раз кухонным ножом.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Приговором суда мужчина осужден к 9 годам лишения свободы.