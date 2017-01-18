На Сумщині чоловік проведе 9 років у тюрмі за вбивство товариша

Досудовим розслідуванням встановлено та доведено в суді, що 9 вересня 2016 року обвинувачений у себе вдома випивав разом зі своїм знайомим. Згодом цивільна дружина поскаржилась на те, що за його відсутності до неї “чіплявся” товариш. Це обурило обвинуваченого, він спочатку вдарив товариша по голові цеглиною, а потім наніс йому ще декілька ударів алюмінієвою палицею. Коли той втратив свідомість — витяг з будинку, помістив до свого автомобіля, вивіз за місто та викинув. Почувши, що товариш живий, зловмисник штрикнув його ще декілька разів кухонним ножем.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та співпрацював зі слідством. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Вироком суду чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі.