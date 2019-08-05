В Сумской области более двух месяцев не могут найти пропавшую девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 СЕПГ. УНН. В Сумской области правохранители с конца мая этого года ищут пропавшую молодую девушку. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В конце мая 24-летняя жительница Шостки Екатерина Нарядная ушла из дома и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.
О без вести пропавшей девушке полиции сообщил ее дядя. Он рассказал, что последний раз видел племянницу в конце мая этого года. В тот день она поссорилась со своим парнем, ушла из дома и не вернулась.
На вид разыскиваемой 20-25 лет, рост 170 см, среднего телосложения. Имеет темные волосы и карие глаза. Была одета в серую футболку и синие джинсы. Обута в разноцветные сланцы.
Напомним, в Днепропетровской исчезла несовершеннолетняя девушка.